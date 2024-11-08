И Великобритания сдает Украину
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Отношения между Украиной и Великобританией «ухудшились» из-за отказа нового правительства поставлять Киеву ракеты Storm Shadow, пишет The Guardian.
Источники издания сообщают: администрация Зеленского разочарована приходом к власти лейбористов во главе с премьером Киром Стармером, который не дает ракеты «даже для использования по целям в Крыму».
В Киеве даже не ждут визита Стармера, если он приедет без решения по Storm Shadow, отметил собеседник газеты.
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