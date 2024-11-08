Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах

Международный уголовный суд (МУС) инициирует расследование в отношении собственного главного прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах к сотруднику офиса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Ассамблея государств - участников Римского статута МУС подтвердила, что ей известно о возможных нарушениях со стороны Хана в отношении одного из сотрудников его офиса, однако детали инцидента не уточнялись.