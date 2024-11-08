Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Международный уголовный суд (МУС) инициирует расследование в отношении собственного главного прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах к сотруднику офиса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее Ассамблея государств - участников Римского статута МУС подтвердила, что ей известно о возможных нарушениях со стороны Хана в отношении одного из сотрудников его офиса, однако детали инцидента не уточнялись.
Согласно заявлению агентства, МУС намерен провести внешнее расследование по делу Карима Хана. В документе, распространенном среди стран-участников, также говорится о предложении Хану временно сложить свои полномочия на период следствия. Сам Хан отвергает обвинения и настаивает на проведении внутреннего расследования.
Отметим, что именно Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.