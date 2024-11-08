Премьер-министр Италии: Причем тут Трамп? Наведем порядок у себя дома

Европейский союз должен сосредоточиться на "наведении порядка в собственном доме". Об этом, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Reuters.

По ее словам, главными вопросами для ЕС сейчас должны стать конкурентоспособность, оборона и тарифы.

"Не спрашивайте, что США могут сделать для вас, спрашивайте, что Европа должна сделать для себя. Европа должна найти баланс. Я имею в виду вопрос конкурентоспособности, тарифов. Мы знаем, что нам делать", - подчеркнула Мелони.