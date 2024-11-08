USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Премьер-министр Италии: Причем тут Трамп? Наведем порядок у себя дома

00:49 210

Европейский союз должен сосредоточиться на "наведении порядка в собственном доме". Об этом, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Reuters.

По ее словам, главными вопросами для ЕС сейчас должны стать конкурентоспособность, оборона и тарифы.

"Не спрашивайте, что США могут сделать для вас, спрашивайте, что Европа должна сделать для себя. Европа должна найти баланс. Я имею в виду вопрос конкурентоспособности, тарифов. Мы знаем, что нам делать", - подчеркнула Мелони.

Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 471
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу наш комментарий
8 ноября 2024, 23:26 2242
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 3353
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу обновлено 21:49; новое видео
8 ноября 2024, 21:49 10440
Маск анонсирует окончание войны в Украине
Маск анонсирует окончание войны в Украине
8 ноября 2024, 21:23 4792
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
8 ноября 2024, 15:29 3547
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп?
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп? наша корреспонденция
8 ноября 2024, 19:37 3346
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 7400
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 3782
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
8 ноября 2024, 19:19 4865
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
8 ноября 2024, 19:15 4024

ЭТО ВАЖНО

Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 471
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу наш комментарий
8 ноября 2024, 23:26 2242
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 3353
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу обновлено 21:49; новое видео
8 ноября 2024, 21:49 10440
Маск анонсирует окончание войны в Украине
Маск анонсирует окончание войны в Украине
8 ноября 2024, 21:23 4792
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
8 ноября 2024, 15:29 3547
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп?
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп? наша корреспонденция
8 ноября 2024, 19:37 3346
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 7400
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 3782
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
Хуситы громят Израиль гиперзвуковыми ракетами
8 ноября 2024, 19:19 4865
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро
Франция поддержала Россию на 230 миллионов евро война войной, а обед по расписанию
8 ноября 2024, 19:15 4024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться