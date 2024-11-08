Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции

Роберт Кеннеди-младший, вначале выдвинувший свою кандидатуру на последних президентских выборах в США, а затем поддержавший кандидата от Республиканской партии, выразил обеспокоенность по поводу военного присутствия США на севере Сирии. Затронув роль американских президентов в процессе принятия критически важных решений, он рассказал журналистам о своем недавнем разговоре с Дональдом Трампом. «На днях я находился с президентом Трампом в самолете, и мы говорили о Ближнем Востоке, - рассказал Роберт Кеннеди-младший. - Трамп взял лист бумаги и быстро набросал карту Ближнего Востока с обозначением всех стран этого региона. Думаю, немногие американцы смогут это сделать. Причем указал на карте военную мощь каждой ближневосточной. После чего, ткнув карандашом на границу Сирии и Турции, он сказал: «У нас на сирийско-турецкой границе есть пятьсот солдат, у Турции — 750 тысяч, у Сирии — 250 тысяч. И если турки с сирийцами начнут сражаться друг с другом, наши парни окажутся между ними».

Затем он спросил одного из генералов, также присутствовавшим при этом разговоре, что ждет этих пятьсот солдат. На что генерал ответил: «Даже если стороны этого не захотят, все наши парни с высокой вероятностью могут погибнуть». И тогда Трамп воскликнул: «Выведите этих солдат оттуда!» После второго избрания Трампа наиболее активно обсуждаемый в Анкаре вопрос связан с возможным выводом американских войск с севера Сирии. Как известно, военные базы США находятся в районах, занятых РПК/ОНС, что мешает Турции очистить их от курдских террористов. Анкара также заявляет, что американцы, являющиеся союзниками Турции по НАТО, тем не менее оказывают военную поддержку силам РПК/ОНС. И это, по мнению политических аналитиков, одна из ключевых проблем, своего рода клин в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

На самом деле в первую президентскую каденцию Дональда Трампа в вопросе вывода американских войск с севера Сирии наблюдался определенный прогресс. После того как в декабре 2018 года Турция решила начать пограничную операцию против целей РПК/ОНС, Трамп объявил о немедленном выводе оттуда около двух тысяч американских солдат, благодаря чему туркам удалось очистить от террористов на севере Сирии такие важные районы, как Африн и Джераблус. Но позже, как утверждают некоторые источники, Трамп под давлением генералов Пентагона смягчил свое решение, заявив, что вывод американских подразделений будет осуществляться поэтапно. Любопытно, что в ряде районов на севере Сирии американские солдаты передали свои позиции военнослужащим России, что позволило боевикам РПК/ОНС продолжить деятельность, но уже под контролем армии РФ. В октябре 2019 года после очередного телефонного разговора с президентом Эрдоганом Трамп заявил, что США оставались в Сирии дольше, чем было необходимо, и подтвердил, что американские солдаты покинут этот регион. Однако планы Трампа встретили очевидное сопротивление, особенно со стороны Центрального военного командования США и таких фигур, как Бретт Макгурк, являвшегося до конца 2018 года специальным представителем Пентагона по борьбе с ИГИЛ.

Макгурк подал в отставку за два месяца до истечения срока своих полномочий, сразу после решения администрации Трампа от 19 декабря 2018 года о выводе американских войск с севера Сирии и начала операции армии Турции против РПК/ОНС. Несмотря на то, что в годы первой каденции Трамп полностью так и не выполнил свое обещание вывести войска из Сирии, в Анкаре считают, что президент США был более открыт к обсуждениям, нежели генералы Пентагона. Эксперты приводят слова Трампа о том, что «РПК/ОНС — террористическая организация, еще более жестокая, чем ИГИЛ», а также его регулярные встречи и телефонные разговоры с президентом Эрдоганом. В свою очередь, на днях Реджеп Тайип Эрдоган рассказал турецким журналистам по возвращению из Венгрии о «телефонной дипломатии» с Дональдом Трампом. «Во время предыдущего срока Трампа наши телефонные линии были открыты круглосуточно, - поделился президент Турции. – Мы, как и раньше, продолжим диалог и в новом периоде, решая с помощью дипломатических каналов, как будем формировать события на Ближнем Востоке. Мы поднимем вопрос о выводе американских войск из Сирии и прекращении поддержки террористической организации РПК/ОНС. Президентство Трампа серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке».