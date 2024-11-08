USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Израиль добивает «Хезболлу»

01:26 504

Истребители израильских ВВС атаковали южные окраины ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации "Хезболла". Об этом сообщает ТАСС.

"Налет начался с ударов по шести зданиям в квартале Харет-Хорейк и лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна, - отметил собеседник агентства. - Ожидаются воздушные рейды на предместье Хадас-Бейрут, о которых заранее предупредил население представитель израильской армии".

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 8016
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 3924
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
8 ноября 2024, 14:11 2821
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
8 ноября 2024, 10:14 3900
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 4301
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 1567
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу наш комментарий
8 ноября 2024, 23:26 3157
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу обновлено 21:49; новое видео
8 ноября 2024, 21:49 10846
Маск анонсирует окончание войны в Украине
Маск анонсирует окончание войны в Украине
8 ноября 2024, 21:23 5485
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
8 ноября 2024, 15:29 3697
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп?
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп? наша корреспонденция
8 ноября 2024, 19:37 3585

ЭТО ВАЖНО

Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 8016
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 3924
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
8 ноября 2024, 14:11 2821
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
8 ноября 2024, 10:14 3900
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 4301
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 1567
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу
25 миллиардов в сутки благодаря Трампу наш комментарий
8 ноября 2024, 23:26 3157
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу
Нетаньяху заявил, что фашизм возвращается в Европу обновлено 21:49; новое видео
8 ноября 2024, 21:49 10846
Маск анонсирует окончание войны в Украине
Маск анонсирует окончание войны в Украине
8 ноября 2024, 21:23 5485
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев
От Нахчывана до Бишкека: с чем вернулся Алиев наш комментарий
8 ноября 2024, 15:29 3697
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп?
Главный вопрос в Америке: почему же победил Трамп? наша корреспонденция
8 ноября 2024, 19:37 3585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться