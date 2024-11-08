Израиль добивает «Хезболлу»
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Истребители израильских ВВС атаковали южные окраины ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации "Хезболла". Об этом сообщает ТАСС.
"Налет начался с ударов по шести зданиям в квартале Харет-Хорейк и лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна, - отметил собеседник агентства. - Ожидаются воздушные рейды на предместье Хадас-Бейрут, о которых заранее предупредил население представитель израильской армии".
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