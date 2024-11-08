Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза

В лице Орбана ОТГ имеет выход на президента Трампа и поддерживает лояльное отношение Москвы к субрегиональному конструированию тюркского мира. Не трудно себе представить реакцию Москвы на ОТГ в случае, если бы Европейский Союз в нем представляла бы фигура типа Урсулы фон дер Ляйен или Эммануэля Макрона. А ведь такое было вполне возможно, если бы партия ФИДЕС проиграла в этом году выборы и правительство Венгрии возглавил конкурент Орбана Петер Мадьяр.

В целом дальновидная политика Виктора Орбана делает Будапешт весьма перспективным ресурсом для всех, кто сотрудничает и коммуницирует с венгерским правительством.

Особая позиция Венгрии в Евросоюзе оценивается в Организации Тюркских Государств в высшей степени позитивно. Поэтому статус наблюдателя в организации и активность правительства Венгрии в СНГ/ЕАЭС только приветствуется.

В целом же, к концу 2024 года на пространстве Старого Света одновременно сосуществуют три Европы.

Первая - это условная евроатлантика, западная и северная Европа, политически объединенная с Великобританией и США. Она, конечно, не гомогенна, но все же репрезентирована единым лагерем по линии поддержки Украины.

Вторая – это Венгрия Виктора Орбана, Словакия Роберта Фицо, Сербия Александра Вучича, а также Республика Сербская Милорада Додика. Это - Европа компромиссного диалога без военных конфронтаций с Россией и всеми странами региона СНГ/ЕАЭС.

Но есть и средняя группа стран, колеблющихся между конфронтацией и политическим диалогом с Российской Федерацией, которая представлена южным поясом Евросоюза - Испания, Италия, Греция.

Соответственно также отличается и политика этих условных европейских лагерей на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Во всяком случае, в их отношении к России и группе ее партнёров в таких организациях, как ОТГ.

Москва может даже поощрять присутствие (проекты) в зоне СНГ/ЕАЭС умеренных европейцев "срединного" пути и стран, в целом симпатизирующих России. Естественно, не публично, следуя формуле "лучше больше мадьяро-словацкого, нежели франко-германского".

Страны, входящие в Организацию тюркских государств, как раз-таки и могут выполнить роль такого посредника, медиатора новых компромиссных отношений Европы с Россией, учитывая, что перспективы их устойчивого развития связаны как с западными рынками, так и с общим евразийским экономическим пространством.