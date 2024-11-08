Американский газ вместо российского

«Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители», - приводит слова фон дер Ляйен Deutsche Welle.

Глава Еврокомиссии в беседе с журналистами особо выделила важность взаимодействия Брюсселя и Вашингтона вокруг «общих интересов». Эту тему фон дер Ляйен, по ее словам, затронула в телефонном разговоре с американским политиком 7 ноября. Вопрос расширения поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов можно обсудить и в привязке к профициту Евросоюза в торговле с США, считает она.

Европейский Союз получает из России лишь 15 процентов всего потребляемого им газа и готов полностью отказаться от него в скором будущем, как и планировалось, заявила в конце сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Наша зависимость от России снизилась с 45 процентов в 2021 году до 15 процентов в прошлом году», - пояснила она.