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Американский газ вместо российского

предложение Европы Трампу
09:19 1727

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Дональду Трампу, вновь избранному на пост президента США, заместить российский сжиженный природный газ на европейском рынке американским. Европа по-прежнему получает большой объем СПГ из России, сказала глава Еврокомиссии.

«Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители», - приводит слова фон дер Ляйен Deutsche Welle.

Глава Еврокомиссии в беседе с журналистами особо выделила важность взаимодействия Брюсселя и Вашингтона вокруг «общих интересов». Эту тему фон дер Ляйен, по ее словам, затронула в телефонном разговоре с американским политиком 7 ноября. Вопрос расширения поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов можно обсудить и в привязке к профициту Евросоюза в торговле с США, считает она.

Европейский Союз получает из России лишь 15 процентов всего потребляемого им газа и готов полностью отказаться от него в скором будущем, как и планировалось, заявила в конце сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Наша зависимость от России снизилась с 45 процентов в 2021 году до 15 процентов в прошлом году», - пояснила она.

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