Дорожная полиция обращается к водителям

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с праздничными днями.

В управлении сообщили, что в настоящее время в Азербайджане наблюдаются нестабильные погодные условия, что влияет на безопасность дорожного движения.

«Помимо этого, в связи с нерабочими праздничными днями некоторые водители неоднократно выполняют длительные рейсы, в том числе на неисправных автомобилях, при этом садясь за руль в уставшем, сонном состоянии, что увеличивает вероятность ДТП», - говорится в обращении.

Главное управление дорожной полиции еще раз призывает водителей, особенно лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, высыпаться перед дорогой, обращать внимание на техническую исправность транспортных средств, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать правила дорожного движения.