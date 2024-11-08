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«Торговый царь» хочет стать министром

09:48 1660

Роберту Лайтхайзеру, который был торговым представителем США, когда Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем, предложили снова занять эту должность в новой президентской администрации, передает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в команде политика.

Сам Лайтхайзер, которого издание называет «торговым царем», просил назначить его на другую должность, в том числе он рассматривал пост министра торговли, пишет газета. Однако, по ее данным, ему было сделано другое предложение.

Как пишет FT, Трамп рассматривал кандидатуру Лайтхайзера на пост министра торговли. Однако источники, знакомые с кадровыми обсуждениями, сообщили, что избранный президент, скорее всего, предложит эту должность миллиардерше Линде Макмэхон.

Лайтхайзер пользовался большим уважением Трампа и был одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые не вызывали его гнева во время первого президентского срока, пишет FT. При нем США ввели высокие пошлины и тарифы на импорт, объявили торговую войну Китаю. Кроме того, Лайтхайзер конфликтовал со Всемирной торговой организацией (ВТО), которая курирует международные торговые споры.

Управление торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) является правительственным агентством, которое занимается разработкой торгового законодательства США, а также координацией внешнеторговой политики и составлением двусторонних и многосторонних торговых соглашений. Лайтхайзер занимал пост заместителя главы USTR в годы президентства Рональда Рейгана. Он курировал вопросы промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и торговой политики. В январе 2017 года Трамп назначил его торговым представителем США. 

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