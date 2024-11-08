«Торговый царь» хочет стать министром

Роберту Лайтхайзеру, который был торговым представителем США, когда Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем, предложили снова занять эту должность в новой президентской администрации, передает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в команде политика.

Сам Лайтхайзер, которого издание называет «торговым царем», просил назначить его на другую должность, в том числе он рассматривал пост министра торговли, пишет газета. Однако, по ее данным, ему было сделано другое предложение.