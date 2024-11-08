В России заявили о сбитых 50 беспилотниках

Минобороны России утверждает, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ было сбито 50 беспилотников.

Согласно сводке военного ведомства, средства российской противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, 12 — над Курской. Еще 4 БПЛА уничтожены над Новгородской областью, по 2 — над Смоленской и Тульской, по 1 — над Орловской и Тверской областями.

В Брянской и Новгородской областях пострадавших и разрушений нет, сообщили губернаторы Александр Богомаз и Андрей Никитин. В Курской области воздушная тревога действовала всю ночь.