USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

В России заявили о сбитых 50 беспилотниках

09:59 480

Минобороны России утверждает, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ было сбито 50 беспилотников.

Согласно сводке военного ведомства, средства российской противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, 12 — над Курской. Еще 4 БПЛА уничтожены над Новгородской областью, по 2 — над Смоленской и Тульской, по 1 — над Орловской и Тверской областями.

В Брянской и Новгородской областях пострадавших и разрушений нет, сообщили губернаторы Александр Богомаз и Андрей Никитин. В Курской области воздушная тревога действовала всю ночь.

«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным»
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным» мнение президента Чехии
11:28 70
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
10:40 1038
Американский газ вместо российского
Американский газ вместо российского предложение Европы Трампу
09:19 1732
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
09:30 3167
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза наш комментарий
02:46 4375
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 11119
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 4891
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
8 ноября 2024, 14:11 4016
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
8 ноября 2024, 10:14 4805
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 7930
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 5415

ЭТО ВАЖНО

«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным»
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным» мнение президента Чехии
11:28 70
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
10:40 1038
Американский газ вместо российского
Американский газ вместо российского предложение Европы Трампу
09:19 1732
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
09:30 3167
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза наш комментарий
02:46 4375
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 11119
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?»
«Что делает партия Ататюрка с сепаратистами?» главный вопрос в Турции
8 ноября 2024, 14:38 4891
Турецкая экономика приходит в себя
Турецкая экономика приходит в себя наша аналитика
8 ноября 2024, 14:11 4016
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее
Благодаря России Иран стал выглядеть приличнее наш комментарий
8 ноября 2024, 10:14 4805
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 7930
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
Выдавший ордер на арест Путина прокурор обвинен в сексуальных домогательствах
00:45 5415
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться