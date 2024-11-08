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В Пакистане взорвали вокзал: много погибших

10:12 1121

В пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан произошел взрыв на железнодорожном вокзале. В результате погиб 21 человек, еще 30 получили ранения, сообщает местный телеканал Geo TV.

По его информации, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое число людей, прямо перед отбытием поезда. Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызвали дополнительных врачей и вспомогательный персонал.

Местные чиновники рассказали, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Как уточнил представитель полиции, взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником. Другие подробности пока не установлены.

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