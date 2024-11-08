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В Иране все отрицают

10:23 1014

В МИД Ирана прокомментировали заявления о «причастности» Тегерана к покушениям на избранного на пост президента США Дональда Трампа.

Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи назвал обвинения «безосновательными». По его мнению, эти сообщения являются заговором Израиля, который призван усугубить отношения между Ираном и США.

Накануне Ассошиэйтед Пресс сообщало со ссылкой на ФБР, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции планировал убийство Дональда Трампа. «Минюст в пятницу раскрыл уголовные обвинения о предотвращенном заговоре с целью убийства Трампа перед президентскими выборами», - говорится в сообщении Бюро. В материалах, переданных в суд Манхэттена, утверждается, что «неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа».

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