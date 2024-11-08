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Населенные пункты Украины под угрозой захвата

10:40 1042

Накануне, 8 ноября, россияне продвинулись в районе семи украинских населенных пунктов, сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

Так, большинство российских продвижений пришлось на Кураховское направление. Россияне продвинулись также на Покровском направлении в районе ранее захваченного города Селидово и расположенного немного далее на запад села Петровка.

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что с начала прошедших суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать оборону ВСУ.

DeepState засвидетельствовал также продвижение россиян в Луганской области.

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