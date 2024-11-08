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Россия активно закупает рис у Казахстана

максимум за два года
10:44 443

По итогам восьми месяцев Россия закупила у Казахстана риса на $11,7 млн. Это на 22% больше в годовом выражении, а также максимум за два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные казахской статслужбы.

В августе Казахстан закрыл свой рынок для российских аграриев, отправлявших в страну 1–5 млн тонн зерна в год. В октябре Россельхознадзор ввел ответные ограничения. Под запрет попал, в частности, ввоз из соседней республики пшеницы, томатов и дынь.

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