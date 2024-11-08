Американский фондовый рынок бьет рекорды

Индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite продолжали расти 8 ноября и завершили неделю на рекордных отметках, передает AFP.

S&P 500 ненадолго впервые превысил планку в 6 тыс. пунктов.

S&P 500 вырос в пятницу на 0,4%, за неделю — на 4,7%, до 5995,54 пункта. Dow Jones Industrial Average закончил неделю на уровне 43 988,99 пункта (+0,6% за день). Nasdaq Composite увеличился на 0,1%, до 19 286,78 пункта.

Росту индексов предшествовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Кроме того, 7 ноября Федеральная резервная система (ФРС) США продолжила смягчать денежно-кредитную политику.