Дональд Трамп, победивший на выборах в США, может попытаться договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны России с Украиной. Но такое соглашение, скорее всего, будет не в интересах Европы и Украины.

По словам чешского лидера, у РФ сейчас определенные успехи на фронте, потому что Запад слишком долго медлил с помощью для Киева: «Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректная, но я все равно ее скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств - и я горжусь, что среди них была Чехия, - обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые они тогда имели».

Президент Чехии указывает, что западных поставок военной техники и финансовой помощи было недостаточно для победы Украины. Он добавил, что ситуация на фронте сейчас развивается в пользу России, что «не стимулирует переговоры».

Павел рассказал, что сейчас многие страны ждут обновления администрации в США и надеются, что Трамп «осуществит изменения», которые он обещал, когда сказал, что закончит войну РФ с Украиной в течение 24 часов.

Павел предположил, что Трамп попытается заключить соглашение с Путиным, однако, по мнению чешского лидера, такое соглашение, «вероятно, не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку оно, возможно, будет включать передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО не менее 20 лет».

Павел добавил, что любое мирное соглашение, даже если оно «приведет к временным уступкам некоторых территорий России к достижению дипломатического решения в будущем», должно быть заключено с несколькими сторонами, включая Китай, Индию, а также Европу.