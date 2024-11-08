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В России появится нефтегигант?

12:00 2759

Российские власти работают над планом по объединению крупнейших нефтяных производителей в одну компанию, утверждает The Wall Street Journal.

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, государственная «Роснефть» «поглотит» государственную «Газпромнефть» и частный «ЛУКОЙЛ». Это позволит президенту РФ Владимиру Путину лучше контролировать как российскую экономику в условиях войны, так и мировые энергетические рынки, пишет газета.

Переговоры об объединении шли между чиновниками и руководителями компаний в последние месяцы, утверждает газета. Источники WSJ отмечают, что переговоры могут и не привести к сделке, или ее детали могут поменяться. Новая компания может стать вторым производителем нефти в мире после Saudi Aramco. Она сможет продавать нефть по более высоким ценам Индии и Китаю, отмечает WSJ. 

По словам собеседников WSJ, российский президент хочет создать гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией. Новая компания также будет способна лучше противостоять западным санкциям, сказали собеседники газеты. Они также полагают, что обсуждение объединения может говорить и о подготовке России к возможному послевоенному улучшению экономических отношений с Западом.

Представитель Кремля (газета не называет его имени) сказал WSJ, что в президентской администрации не знают о возможной сделке. Представитель «Роснефти» заявил, что, согласно доступной ему информации, данные The Wall Street Journal недостоверны. На вопрос по телефону, какую информацию «Роснефть» считает неточной, представитель российской компании сказал, что у него нет разрешения отвечать на вопросы. В «ЛУКОЙЛ» отрицают ведение переговоров о слиянии. В «Газпроме» и «Газпромнефти» не ответили на запросы газеты.

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