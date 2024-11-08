Россия не оставляет живого места в Одессе и Харькове

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу российские военные атаковали Украину при помощи 51 ударного беспилотника. По данным местных властей, в результате попадания дронов пострадали жилые дома в Одессе, в Харькове после удара управляемой авиабомбой была повреждена оживленная трасса.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду. В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.

«Информация о других пострадавших уточняется. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем», - говорится в сообщении.