Россия не оставляет живого места в Одессе и Харькове
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу российские военные атаковали Украину при помощи 51 ударного беспилотника. По данным местных властей, в результате попадания дронов пострадали жилые дома в Одессе, в Харькове после удара управляемой авиабомбой была повреждена оживленная трасса.
Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду. В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.
«Информация о других пострадавших уточняется. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем», - говорится в сообщении.
Как сказано в сводке Воздушных сил, беспилотники типа «Шахед» были запущены из районов Орла и города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Средства ПВО сбили 32 дрона, а еще 18 было «локационно потеряно».
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале, что российская управляемая бомба попала в «одну из самых загруженных городских трасс», в результате чего «повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения».