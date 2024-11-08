Крушение военного вертолета в Казахстане: есть жертвы
12:22 1014
Вертолет Ми-8 разбился в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
На борту находились три человека: один погиб, двое получили ранения.
Пострадавших на самолете ЯК-40 доставили в областной центр Актобе и направили в Военный институт Сил воздушной обороны для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, разбившийся вертолет принадлежал Минобороны Казахстана.
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