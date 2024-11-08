USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...
Новость дня
Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Крушение военного вертолета в Казахстане: есть жертвы

12:22 1014

Вертолет Ми-8 разбился в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

На борту находились три человека: один погиб, двое получили ранения.

Пострадавших на самолете ЯК-40 доставили в областной центр Актобе и направили в Военный институт Сил воздушной обороны для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, разбившийся вертолет принадлежал Минобороны Казахстана.

Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада
Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада
14:14 505
Русские усилили наступление в Курске
Русские усилили наступление в Курске из-за «плана Трампа»
13:41 1090
Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...»
Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...» видео
13:10 1816
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 9954
В России появится нефтегигант?
В России появится нефтегигант?
12:00 2761
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным»
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным» мнение президента Чехии
11:28 2111
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
10:40 2781
Американский газ вместо российского
Американский газ вместо российского предложение Европы Трампу
09:19 2703
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
09:30 5463
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза наш комментарий
02:46 5225
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 11922

ЭТО ВАЖНО

Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада
Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада
14:14 505
Русские усилили наступление в Курске
Русские усилили наступление в Курске из-за «плана Трампа»
13:41 1090
Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...»
Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...» видео
13:10 1816
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 9954
В России появится нефтегигант?
В России появится нефтегигант?
12:00 2761
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным»
«Не в интересах Украины»: «Трамп попытается договориться с Путиным» мнение президента Чехии
11:28 2111
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
Населенные пункты Украины под угрозой захвата
10:40 2781
Американский газ вместо российского
Американский газ вместо российского предложение Европы Трампу
09:19 2703
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
Трамп меняет политику по Украине и Израилю
09:30 5463
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза
Тюрки рады, что Венгрия у руля Евросоюза наш комментарий
02:46 5225
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
Баку раскрыл три спорных пункта мирного договора: армянская сторона не опровергает
8 ноября 2024, 19:03 11922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться