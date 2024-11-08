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Немецкая компания получила деньги, но не отправляет оборудование в Турцию

12:29 1301

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар не видит правовой основы для того, чтобы компания Siemens задерживала поставку оборудования для АЭС «Аккую».

«Заказ был размещен и оплачен еще до 2020 года. Еще до российско-украинского конфликта и санкций. Оборудование заказано Росатомом из Германии. Реализация проекта «Аккую» тормозится тем, что оплаченное оборудование не поступило в Турцию. Для этого нет никакой правовой основы», - сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

Министр энергетики Турции добавил, что оборудование лежит на складах и готово к отправке. Он также сказал, что «не видел полного текста с пояснениями», почему оборудование не может быть передано в Турцию.

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