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Байден не оставит Харрис без работы

12:38 1444

Вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах может получить место судьи Верховного суда, сообщают CNN, Newsweek и Politico.

Есть вероятность, что президент Джо Байден назначит Харрис судьей Верховного суда США на пожизненной основе, если нынешняя судья Соня Сотомайор добровольно уйдёт в отставку. Сотомайор, которой сейчас 70 лет, назначили на этот пост еще при Бараке Обаме, при этом в настоящее время она испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.

Для назначения Харрис судьёй Байдену необходимо будет подать её кандидатуру, а Сенату — утвердить её. У демократов в Сенате сейчас минимальное преимущество — 51 голос против 49 у республиканцев.

Если Сотомайор уйдёт в отставку после смены президента, место в Верховном суде, вероятно, займёт консервативный судья, что может изменить баланс в Верховном суде в пользу республиканцев.

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