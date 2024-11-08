Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Как уже сообщал haqqin.az, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева учреждён «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг» (AZCON). Ключевая цель - совершенствование деятельности государственных предприятий, работающих в сфере транспорта и коммуникаций, повышение их экономической эффективности, финансовой прозрачности и прибыльности, а также уменьшение зависимости от государственного бюджета.
Еще на совещании по экономическим вопросам от 26 сентября глава азербайджанского государства отмечал, что с начала года ненефтяной сектор продемонстрировал рост на 7%, что является наглядным подтверждением эффективности реализуемых мер по диверсификации отечественной экономики и целенаправленной реформаторской политики, которые уже приносят позитивные результаты. В этом контексте создание холдинга приобретает особую значимость, обеспечивая устойчивый рост и инновационное развитие ненефтяного сектора экономики.
Отвечая современным требованиям гибкой системы менеджмента, холдинг создается в качестве юридического лица публичного права и будет осуществлять деятельность по управлению госпредприятиями, иными хозяйствующими субъектами с государственной долей участия и юридическими лицами публичного права с целью внедрения передовых стандартов и единых принципов корпоративного управления, оптимизации деятельности, повышения конкурентоспособности и улучшения финансовой устойчивости.
Для осуществления общего руководства деятельностью холдинга будет создан наблюдательный совет, а текущее управление будет вменено в обязанности исполнительного директора. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назначен председателем наблюдательного совета.
В холдинг войдут:
- Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары»
- Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»
- Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»
- Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»
- Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт»
- Общество с ограниченной ответственностью “BakuBus”
- Бакинский судостроительный завод
А также следующие учреждения, находящиеся в ведении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики:
- Юридическое лицо публичного права «Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)»
- ООО «Азтелеком»
- ООО AzInTelecom
- ООО «Азерпочт»
- ООО «Бакинская служба такси»
- Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь»
Какие цели преследует создание AZCON?
Министерство цифрового развития и транспорта, одновременно формируя отраслевую политику, является регулятором отраслевых рынков и в то же время выступает в роли собственника действующих на рынке структур. В этом плане возникают риски подрыва функций владения, что в итоге может привести к конфликту интересов. Создание более прозрачных и четко прописанных структур управления способствовало бы привлечению частных, в том числе иностранных инвестиций в эти сферы.
Также причиной создания холдинговой структуры могла стать необходимость решения ряда системных проблем, с которыми сталкивается значительное число компаний. В частности, многие участники транспортного и телекоммуникационного рынков испытывают острую нехватку унифицированных стандартов корпоративного управления, что приводит к фрагментации процессов и усложняет достижение стратегических целей.
Кроме того, отсутствие должного контроля над эффективностью использования государственных инвестиций снижает финансовую отдачу и препятствует реализации оптимальной экономической модели. Формирование холдинговой структуры позволит централизовать контроль и стандартизировать подходы к управлению, что способствует повышению прозрачности и результативности.
Какие преимущества предоставит создание AZCON?
Создание холдинга несомненно способствует повышению эффективности управления государственными предприятиями.
Это может быть достигнуто за счет разработки единых требований к формированию руководящих органов портфельных компаний, а также внедрения современных принципов и подходов к управлению, основанных на передовой международной практике.
Вместе с тем будет логичным создание единой системы мониторинга и оценки эффективности работы на основе ключевых показателей (KPI). Наличие единых стандартов оценки продуктивности позволяет устанавливать общие цели для организаций, включенных в состав холдинга. Это улучшит контроль над перекрёстными проектами, придаст процессам большую прозрачность и поспособствует их бесшовной интеграции.
Целенаправленное управление и стратегическое реинвестирование позволит ключевым секторам экономики страны эффективно удовлетворять как текущие, так и будущие потребности, обеспечивая их устойчивость и конкурентоспособность в условиях стремительных изменений на глобальной арене.
Важным аспектом является и то, что многие компании холдинга за последние несколько лет прошли через серьезный процесс трансформации, увеличив свои доходы и повысив эффективность операций. Объединение этих компаний под единым управлением с другими отраслевыми структурами создаст условия для плавной передачи передового опыта и достигнутых уроков всем игрокам связанных отраслей, что в итоге способствует повышению общей конкурентоспособности.
Холдинг имеет четкую направленность в области транспорта и связи, что создает условия для синергии между всеми участниками и эффективного выполнения соответствующих национальных стратегий. Эта синергия позволит максимально эффективно использовать технологические и управленческие ресурсы холдинга, ускоряя внедрение национальных программ и стратегий в сферах транспорта и связи, обеспечивая слаженное и продуктивное сотрудничество для достижения общей цели. Кроме того, синергия способствует оптимизации процессов и снижению административных издержек, что позволит повысить общую эффективность работы холдинга.
Централизованное управление через холдинговую компанию также поможет улучшить контроль за активами в профильной отрасли. Несмотря на то, что создание холдинговой структуры обеспечивает эффективное разделение регулирующих и коммерческих функций среди действующих в отрасли игроков, участие регуляторов отрасли в советах директоров способствует обеспечению согласованности между процессом выработки политики, регулированием и коммерческими интересами ведущих системообразующих компаний Азербайджана.
Участие регулятора в совете директоров холдинга в свою очередь даст преимущества в виде централизованного управления ключевыми государственными транспортными компаниями, что обеспечит высокую эффективность, гибкость и координацию при реализации государственной политики.
Холдинг может служить мощным инструментом для активного стимулирования национальных инноваций, поддержки быстроразвивающихся секторов и в целом повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке. Секторная концентрация национальных активов позволит более эффективно выявлять и устранять регуляторные проблемы и недостатки, предлагая широкий стратегический взгляд на эти вопросы, а также способствует развитию отечественных инноваций и удержанию страны на передовом рубеже цифровой трансформации.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что создание «Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга» — это не просто следование современным тенденциям, а важный элемент государственной стратегии, направленной на устойчивое развитие экономики страны.