Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Как уже сообщал haqqin.az, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева учреждён «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг» (AZCON). Ключевая цель - совершенствование деятельности государственных предприятий, работающих в сфере транспорта и коммуникаций, повышение их экономической эффективности, финансовой прозрачности и прибыльности, а также уменьшение зависимости от государственного бюджета. Еще на совещании по экономическим вопросам от 26 сентября глава азербайджанского государства отмечал, что с начала года ненефтяной сектор продемонстрировал рост на 7%, что является наглядным подтверждением эффективности реализуемых мер по диверсификации отечественной экономики и целенаправленной реформаторской политики, которые уже приносят позитивные результаты. В этом контексте создание холдинга приобретает особую значимость, обеспечивая устойчивый рост и инновационное развитие ненефтяного сектора экономики.

Отвечая современным требованиям гибкой системы менеджмента, холдинг создается в качестве юридического лица публичного права и будет осуществлять деятельность по управлению госпредприятиями, иными хозяйствующими субъектами с государственной долей участия и юридическими лицами публичного права с целью внедрения передовых стандартов и единых принципов корпоративного управления, оптимизации деятельности, повышения конкурентоспособности и улучшения финансовой устойчивости. Для осуществления общего руководства деятельностью холдинга будет создан наблюдательный совет, а текущее управление будет вменено в обязанности исполнительного директора. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев назначен председателем наблюдательного совета. В холдинг войдут: Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары»

Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»

Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»

Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт»

Общество с ограниченной ответственностью “BakuBus”

Бакинский судостроительный завод А также следующие учреждения, находящиеся в ведении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики: Юридическое лицо публичного права «Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)»

ООО «Азтелеком»

ООО AzInTelecom

ООО «Азерпочт»

ООО «Бакинская служба такси»

Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь»

Какие цели преследует создание AZCON? Министерство цифрового развития и транспорта, одновременно формируя отраслевую политику, является регулятором отраслевых рынков и в то же время выступает в роли собственника действующих на рынке структур. В этом плане возникают риски подрыва функций владения, что в итоге может привести к конфликту интересов. Создание более прозрачных и четко прописанных структур управления способствовало бы привлечению частных, в том числе иностранных инвестиций в эти сферы. Также причиной создания холдинговой структуры могла стать необходимость решения ряда системных проблем, с которыми сталкивается значительное число компаний. В частности, многие участники транспортного и телекоммуникационного рынков испытывают острую нехватку унифицированных стандартов корпоративного управления, что приводит к фрагментации процессов и усложняет достижение стратегических целей. Кроме того, отсутствие должного контроля над эффективностью использования государственных инвестиций снижает финансовую отдачу и препятствует реализации оптимальной экономической модели. Формирование холдинговой структуры позволит централизовать контроль и стандартизировать подходы к управлению, что способствует повышению прозрачности и результативности.

Какие преимущества предоставит создание AZCON? Создание холдинга несомненно способствует повышению эффективности управления государственными предприятиями. Это может быть достигнуто за счет разработки единых требований к формированию руководящих органов портфельных компаний, а также внедрения современных принципов и подходов к управлению, основанных на передовой международной практике. Вместе с тем будет логичным создание единой системы мониторинга и оценки эффективности работы на основе ключевых показателей (KPI). Наличие единых стандартов оценки продуктивности позволяет устанавливать общие цели для организаций, включенных в состав холдинга. Это улучшит контроль над перекрёстными проектами, придаст процессам большую прозрачность и поспособствует их бесшовной интеграции. Целенаправленное управление и стратегическое реинвестирование позволит ключевым секторам экономики страны эффективно удовлетворять как текущие, так и будущие потребности, обеспечивая их устойчивость и конкурентоспособность в условиях стремительных изменений на глобальной арене.

Важным аспектом является и то, что многие компании холдинга за последние несколько лет прошли через серьезный процесс трансформации, увеличив свои доходы и повысив эффективность операций. Объединение этих компаний под единым управлением с другими отраслевыми структурами создаст условия для плавной передачи передового опыта и достигнутых уроков всем игрокам связанных отраслей, что в итоге способствует повышению общей конкурентоспособности. Холдинг имеет четкую направленность в области транспорта и связи, что создает условия для синергии между всеми участниками и эффективного выполнения соответствующих национальных стратегий. Эта синергия позволит максимально эффективно использовать технологические и управленческие ресурсы холдинга, ускоряя внедрение национальных программ и стратегий в сферах транспорта и связи, обеспечивая слаженное и продуктивное сотрудничество для достижения общей цели. Кроме того, синергия способствует оптимизации процессов и снижению административных издержек, что позволит повысить общую эффективность работы холдинга. Централизованное управление через холдинговую компанию также поможет улучшить контроль за активами в профильной отрасли. Несмотря на то, что создание холдинговой структуры обеспечивает эффективное разделение регулирующих и коммерческих функций среди действующих в отрасли игроков, участие регуляторов отрасли в советах директоров способствует обеспечению согласованности между процессом выработки политики, регулированием и коммерческими интересами ведущих системообразующих компаний Азербайджана.