Последний визит в должности: главный дипломат Евросоюза в Киеве

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прибыл в Украину 9 ноября. Это его пятый визит с начала войны и последний визит на этом посту, сообщил Боррель в своем аккаунте в сети Х.

«Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться в повестке ЕС», - написал он.

Боррель прибыл в столицу Украины на поезде. На вокзале его встретила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

В следующем месяце Жозеп Боррель уйдет с поста верховного представителя Евросоюза после формирования нового состава Еврокомиссии. Пост главного дипломата займет бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая активно поддерживает Украину, в том числе и вступление в ЕС и НАТО.