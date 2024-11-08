Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...»

Проживающая в США журналистка и писательница иранского происхождения Масих Алинежад подтвердила, что была целью покушения. Об этом ей сообщили сотрудники ФБР.

«Я в шоке. Я только что узнала от ФБР, что вчера арестовали двух мужчин, участвовавших в новом заговоре с целью убить меня в Университете Фэрфилда, где я должна была выступить с докладом. Я также узнала, что человеку, которому было поручено совершить убийство Дональда Трампа, также поручили убить меня на территории США. Предполагаемые убийцы также прошли перед моим домом в Бруклине. Я призываю правительство США и будущего президента США быть жесткими в отношении террора. Исламская Республика понимает только один язык: язык давления… Я не хочу умирать. Я хочу бороться с тиранией и заслуживаю безопасности…», - написала журналистка в соцсети X.