Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...»
Проживающая в США журналистка и писательница иранского происхождения Масих Алинежад подтвердила, что была целью покушения. Об этом ей сообщили сотрудники ФБР.
«Я в шоке. Я только что узнала от ФБР, что вчера арестовали двух мужчин, участвовавших в новом заговоре с целью убить меня в Университете Фэрфилда, где я должна была выступить с докладом. Я также узнала, что человеку, которому было поручено совершить убийство Дональда Трампа, также поручили убить меня на территории США. Предполагаемые убийцы также прошли перед моим домом в Бруклине. Я призываю правительство США и будущего президента США быть жесткими в отношении террора. Исламская Республика понимает только один язык: язык давления… Я не хочу умирать. Я хочу бороться с тиранией и заслуживаю безопасности…», - написала журналистка в соцсети X.
I am shocked. I just learned from the @FBI that two men were arrested yesterday in a new plot to kill me at Fairfield University, where I was scheduled to give a talk.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 8, 2024
I also learned that the person assigned to assassinate @realDonaldTrump was also assigned to kill me on U.S.… pic.twitter.com/3dL8yzBpQl
Ранее стало известно, что Минюст США предъявил обвинения в связи с подготовкой Ираном покушения на избранного американского президента Дональда Трампа. В деле три фигуранта: 51-летний Фархад Шакери из Ирана, 49-летний Карлайл Ривера из Бруклина (Нью-Йорк) и 36-летний Джонатан Лоадхольт из Стейтен-Айленда (Нью-Йорк). Ривера и Лоадхольт арестованы, Шакери, предположительно, проживает в Иране. Операцией по задержанию предполагаемых киллеров занималось ФБР.
Представители штаба Дональда Трампа в сентябре заявляли, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила их об угрозах убить политика, и попросили усилить меры его безопасности.