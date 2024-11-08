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Журналистка Масих Алинежад: «Я не хочу умирать...»

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13:10 1826

Проживающая в США журналистка и писательница иранского происхождения Масих Алинежад подтвердила, что была целью покушения. Об этом ей сообщили сотрудники ФБР.

«Я в шоке. Я только что узнала от ФБР, что вчера арестовали двух мужчин, участвовавших в новом заговоре с целью убить меня в Университете Фэрфилда, где я должна была выступить с докладом. Я также узнала, что человеку, которому было поручено совершить убийство Дональда Трампа, также поручили убить меня на территории США. Предполагаемые убийцы также прошли перед моим домом в Бруклине. Я призываю правительство США и будущего президента США быть жесткими в отношении террора. Исламская Республика понимает только один язык: язык давления… Я не хочу умирать. Я хочу бороться с тиранией и заслуживаю безопасности…», - написала журналистка в соцсети X.

Ранее стало известно, что Минюст США предъявил обвинения в связи с подготовкой Ираном покушения на избранного американского президента Дональда Трампа. В деле три фигуранта: 51-летний Фархад Шакери из Ирана, 49-летний Карлайл Ривера из Бруклина (Нью-Йорк) и 36-летний Джонатан Лоадхольт из Стейтен-Айленда (Нью-Йорк). Ривера и Лоадхольт арестованы, Шакери, предположительно, проживает в Иране. Операцией по задержанию предполагаемых киллеров занималось ФБР.

Представители штаба Дональда Трампа в сентябре заявляли, что канцелярия директора Национальной разведки США предупредила их об угрозах убить политика, и попросили усилить меры его безопасности.

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