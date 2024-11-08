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О погоде: пасмурно и дожди

13:18 725

В воскресенье, 10 ноября, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью местами возможны кратковременные дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 5-8°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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