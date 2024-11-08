О погоде: пасмурно и дожди
В воскресенье, 10 ноября, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью местами возможны кратковременные дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла.
Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 5-8°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.