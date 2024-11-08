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В Москве готовы выслушать предложения Трампа по Украине

13:32 564

Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по «урегулированию ситуации» в Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают российские СМИ.

«Последнее не подлежит никакому сомнению. Это безусловно», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков подчеркнул, что Москва «предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере».

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — сказал Рябков.

В то же время он подчеркивает, что многие предложения избранного республиканца выглядят сугубо как предвыборная риторика: «Я думаю, что некоторые посылы с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине — это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке».

Дональд Трамп во время предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать «конфликт в Украине» и утверждал, что способен сделать это за сутки. После его победы на выборах WSJ сообщила со ссылкой на источники, что в переходной администрации будущего президента обсуждают в том числе заморозку линии фронта и установку демилитаризованной зоны протяженностью 800 миль (около 1,3 тыс. км).

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