Русские усилили наступление в Курске

Россия стремится как можно быстрее вытеснить украинские войска из Курской области из-за «плана Трампа», пишет Forbes.

Издание напоминает, что, по данным СМИ, план может предусматривать заморозку конфликта по линии фронта. Однако линия фронта проходит также через Курскую область, подчеркивает журнал.

«Если план Трампа действительно будет реализован — а это весьма вероятно — Россия, по сути, откажется от 270 квадратных миль своей территории в Курской области в обмен на около 20 процентов территории Украины — то есть 45 000 квадратных миль — которую она оккупировала», - предполагает издание.

Именно с этим издание связывает усиление российских атак на украинские позиции в Курской области, чтобы успеть вытеснить ВСУ из окружающих Курск районов к моменту возможных переговоров о заморозке конфликта.