Иран обещает «не оставить» Ливан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на церемонии, посвященной памяти генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил, что «Иран всегда будет поддерживать Ливан, сопротивление и мусульманские страны», сообщает IRNA.

По словам Арагчи, «война на Ближнем Востоке может перекинуться из Западной Азии на другие регионы».

«Сионистский режим, продолжая свою агрессивную политику и неоднократно нарушая международные законы, не только поставил под угрозу региональную стабильность и безопасность, но также создал серьезную угрозу международной системе, основанной на правилах и нормах», – сказал Арагчи.