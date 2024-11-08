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Алиев: В Армении знают, что к моим словам надо прислушиваться...

Иран обещает «не оставить» Ливан

13:48 375

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на церемонии, посвященной памяти генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил, что «Иран всегда будет поддерживать Ливан, сопротивление и мусульманские страны», сообщает IRNA.

По словам Арагчи, «война на Ближнем Востоке может перекинуться из Западной Азии на другие регионы».

«Сионистский режим, продолжая свою агрессивную политику и неоднократно нарушая международные законы, не только поставил под угрозу региональную стабильность и безопасность, но также создал серьезную угрозу международной системе, основанной на правилах и нормах», – сказал Арагчи.

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