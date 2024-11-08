Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада

В ночь с пятницы на субботу, 9 ноября, воздушной атаке на севере Сирии подвергся научно-исследовательский центр по разработке вооружений, а также другие военные объекты. Сирийские СМИ обвинили в нападении Израиль.

Согласно официальным заявлениям сирийской армии, Израиль атаковал несколько объектов в районе Алеппо и Идлиба, что привело к ранению нескольких сирийских солдат и разрушениям.

Базирующийся в Лондоне оппозиционный режиму Башара Асада Сирийский центр по правам человека уточняет, что целью атак стали два часто посещаемые боевиками «Хезболлы» военных центра. Один из них находился в Серакибе - городе на северо-западе Сирии, на территории мухафазы Идлиб.

«…Серакиб ранее не подвергался израильским бомбардировкам», - указывает Сирийский центр по правам человека.