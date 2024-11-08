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Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада

14:14 527

В ночь с пятницы на субботу, 9 ноября, воздушной атаке на севере Сирии подвергся научно-исследовательский центр по разработке вооружений, а также другие военные объекты. Сирийские СМИ обвинили в нападении Израиль.

Согласно официальным заявлениям сирийской армии, Израиль атаковал несколько объектов в районе Алеппо и Идлиба, что привело к ранению нескольких сирийских солдат и разрушениям.

Базирующийся в Лондоне оппозиционный режиму Башара Асада Сирийский центр по правам человека уточняет, что целью атак стали два часто посещаемые боевиками «Хезболлы» военных центра. Один из них находился в Серакибе - городе на северо-западе Сирии, на территории мухафазы Идлиб.

«…Серакиб ранее не подвергался израильским бомбардировкам», - указывает Сирийский центр по правам человека.

Другим объектом воздушной атаки оказался исследовательский центр на территории оборонного комплекса, расположенного недалеко от города Дейр-аль-Асафир в провинции Алеппо. По данным центра, зенитные системы сирийского ПВО не смогли перехватить ракеты. В результате авиаударов погиб один и ранения получили 8 сирийских военнослужащих. Кроме того, после серии взрывов на месте атаки возник пожар.

Арабские СМИ утверждают, что перед атакой израильские самолеты пролетели над базой международной коалиции в Ат-Танфе.

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