Уничтожены военные центры в Сирии: убиты и ранены солдаты армии Асада
В ночь с пятницы на субботу, 9 ноября, воздушной атаке на севере Сирии подвергся научно-исследовательский центр по разработке вооружений, а также другие военные объекты. Сирийские СМИ обвинили в нападении Израиль.
Согласно официальным заявлениям сирийской армии, Израиль атаковал несколько объектов в районе Алеппо и Идлиба, что привело к ранению нескольких сирийских солдат и разрушениям.
Базирующийся в Лондоне оппозиционный режиму Башара Асада Сирийский центр по правам человека уточняет, что целью атак стали два часто посещаемые боевиками «Хезболлы» военных центра. Один из них находился в Серакибе - городе на северо-западе Сирии, на территории мухафазы Идлиб.
«…Серакиб ранее не подвергался израильским бомбардировкам», - указывает Сирийский центр по правам человека.
Другим объектом воздушной атаки оказался исследовательский центр на территории оборонного комплекса, расположенного недалеко от города Дейр-аль-Асафир в провинции Алеппо. По данным центра, зенитные системы сирийского ПВО не смогли перехватить ракеты. В результате авиаударов погиб один и ранения получили 8 сирийских военнослужащих. Кроме того, после серии взрывов на месте атаки возник пожар.
Арабские СМИ утверждают, что перед атакой израильские самолеты пролетели над базой международной коалиции в Ат-Танфе.