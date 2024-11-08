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Ожидания Турции от «нефтегазовой» политики Трампа

14:35 909

Политика избранного президента США Дональда Трампа в сфере энергетики может способствовать снижению мировых цен на нефть и газ. Так считает глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«Трамп много говорил про добычу нефти и природного газа во время предвыборной кампании. Он сказал, что ускорит бурение, разведку и добычу и возобновит реализацию ряда проектов. Какие могут быть ожидания, и как это может отразиться на ценах? Я думаю, что это окажет существенное влияние на снижение цен на углеводороды», - сказал Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

Байрактар указал, что со стороны США в сфере энергетики «можно ожидать крайне сильной протекционистской политики против влияния Дальнего Востока и Центральной Америки»: «Мы можем ожидать, что эти защитные меры будут продолжаться в более суровой форме. Но в этом плане Турция может превратиться в новый важный производственный центр. Напомню, что у нас с США подписано долгосрочное соглашение о поставках СПГ. Мы будем получать 5,6 млрд куб. м сжиженного газа в год. И это покроет около 12% наших общих потребностей».

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