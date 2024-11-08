Азербайджанское животноводство вымирает

За последние десять лет количество крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане снизилось до минимума. В январе 2024-го по сравнению с прошлым годом крупного рогатого скота в стране стало меньше на 115 635 голов, мелкого — на 670 тысяч. И хотя до конца года есть еще два месяца, официальные отчеты специалистов повода для оптимизма не дают. Тем временем цена на килограмм баранины в стране возросла за последние несколько месяцев до 20-22 манатов, на говядину — до 17-18 манатов.

Эксперты объясняют спад в животноводстве различными причинами. Следует объективно признать, что изменение климата, а также периоды засухи и непрерывных дождей привели к значительному сокращению естественных кормовых ресурсов. Не случайно цена на корма растет с каждым годом, а дефицит природных кормовых ресурсов увеличивает затраты на содержание животных, что, в свою очередь, приводит к сокращению поголовья скота в хозяйствах. Фермеры, беседовавшие с haqqin.az, не скрывали, что оказались в сложной ситуации. По их словам, продуктивность в животноводстве напрямую зависит от кормов, а затраты на их закупку и содержание животных постоянно растут. Уменьшение же пастбищных угодий и исчезновение травяного покрова в некоторых районах республики (в ряде регионов проливные дожди в период сбора клевера полностью уничтожили урожай) осложняют работу животноводов. Не говоря уже о том, что в регионах у небольших фермерских хозяйств появились трудности с доступом к воде. Фермер из Агдаша Шакир Мамедов сообщил, что летом не было воды для орошения, а во время страды непрерывные дожди погубили остатки урожая кормовых культур. Клевер, попавший под дождь, продают по 1 манату за тюк, но даже по такой цене покупателей не сыщешь.

«Некоторые фермеры сами уничтожают свой урожай, поскольку мокрую траву животные не едят, - сетует Шакир. – Так что нести расходы не имеет смысла». Мамедов отметил, что за последние несколько лет стало значительно меньше людей, занимающихся разведением крупного рогатого скота. Многие переходят на земледелие. «Если десять лет назад у некоторых сельчан были крупные хозяйства, то сейчас там осталось всего пять-десять голов скота, - рассказал агдашский фермер. - Корма и лекарства подорожали, а получить существенную прибыль на продаже молока или мяса не удается. Другими словами, затраченные деньги и труд себя не оправдывают». Еще один фермер из Агдашского района добавил, что в настоящее время на местах баранина стоит 17 манатов, говядина — 15 манатов, но ближе к зиме цены повысятся как минимум на 1-2 маната. Фермер из Шемахи рассказал, что сокращение поголовья животных в хозяйствах началось с ограничения доступа к пастбищам, а содержание скота в полузакрытых условиях невыгодно. «Мы сами занимаемся забоем скота, - сказал он. - Если три-четыре года назад забивали по четыре-пять голов в неделю, то теперь с трудом продаем одну-две. Много таких, кто платит за мясо только в конце месяца».

Экономист Халиг Керимли также с горечью констатирует, что поголовье мелкого и крупного рогатого скота значительно сократилось. «По сравнению с данными 2015-2016 годов, количество овец уменьшилось примерно на 15, а крупного рогатого скота — на 5 процентов, - отметил Керимли. - Если в 2015 году поголовье овец в стране составляло 8,8 миллиона, то сегодня оно сократилось на один миллион голов и продолжает уменьшаться».

По словам экономиста, сократилась также площадь пастбищ. «На вчерашних пастбищах сегодня строятся дома, территории выгонов ограждают и отводят под огородничество, растениеводство и садоводство, - говорит Халиг Керимли. - Пастбищ становится все меньше, поэтому все фермеры вынуждены покупать сено, которое постоянно дорожает. Кроме того, почвы засаливаются. Например, в равнинных районах, таких как Уджар и Агдаш, засоление почвы достигло серьезного уровня». Он также отметил рост численности населения Азербайджана, вследствие чего, согласно статистике, забой скота вырос почти на 20 процентов. То есть несмотря на рост цен, население продолжает активно потреблять мясо. «Производство кормов для животноводства, особенно клевера, зависит от природных факторов, - отметил экономист. - Современное сельское хозяйство полностью зависит от погодных условий. Вот и выходит, что в один год урожайность высокая, а в другой — низкая. Тем временем расходы фермеров растут, лекарства дорожают, и люди постепенно перестают заниматься животноводством».

По словам экономиста, рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет уровня, при котором население не сможет позволять себе стабильную покупку мяса и будет вынуждено снизить его потребление. На продажу мяса влияет и импорт, который также увеличился. По словам Керимли, если в 2022 году Азербайджан импортировал 200 тысяч голов овец и коз, то уже в 2023-м это число превысило 600 тысяч голов. «Дело в том, что из-за роста внутренних цен импорт скота стал выгодным, - пояснил экономист. - С другой стороны, не будь импорта, цены разумеется, были бы еще выше. Хотя и сейчас повышенный спрос на мясо в перспективе может вернуть отечественному животноводству былую рентабельность и привлечь в эту сферу больше людей».

О проблемах с ценами на мясо высказался и экономист Джафар Ибрагимли. «Мы говорили об этом и в прошлые годы: рост цен на корма, особенно после пандемии, проблемы с логистикой и поставками, а также значительное повышение мировых цен на корма усилили сложности животноводов, - отметил Ибрагимли. - Высокие расходы на содержание животных, низкая рентабельность молочной продукции и трудности с содержанием скота приводят к тому, что фермеры вынуждены отправлять на забой племенных животных. В результате поголовье в хозяйствах сокращается».