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Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет

15:20 2571

США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

По словам одного из чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.

Отмечается, что до выборов США намеревались доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю. Теперь же администрация Байдена намерена передать Киеву как можно больше военной помощи до января, надеясь таким образом обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону.

Издание отмечает, что сейчас остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден может передать Украине 6 млрд долларов, которые остались из выделенного пакета помощи. Отмечается, что он планирует успеть это сделать до момента инаугурации Дональда Трампа.

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