Украинские дроны атаковали российский химкомбинат: там производят боеприпасы

О последствиях удара источники СБУ не пишут, однако уточняют, что «с 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в три часа ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывы и движение пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания».

По данным Министерства обороны России, в ночь на субботу над семью российскими регионами были сбиты 50 украинских беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Алексин под Тулой (где находится химкомбинат) «повреждено остекление четырех частных домов».

Данные о том, что Алексинский химкомбинат подвергся атаке украинских дронов, подтверждают российские телеграм-каналы. Близкий к силовым структурам канал Baza утверждает, что завод атаковали 10 беспилотников, один из которых был сбит, «восемь упали на территории комбината», еще один — на территории Алексинской ТЭЦ. По сведениям Baza, «разрушений почти нет — повреждено лишь остекление нескольких зданий».