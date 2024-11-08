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Украинские дроны атаковали российский химкомбинат: там производят боеприпасы

15:35 851

В ночь на субботу, 9 ноября, украинские дроны атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области, сообщили источники «Украинской службы Би-би-си» в СБУ.

По данным ведомства, комбинат «производит для войск РФ порох и боеприпасы».

О последствиях удара источники СБУ не пишут, однако уточняют, что «с 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в три часа ночи тульчане начали писать об атаке на химкомбинат, взрывы и движение пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания».

По данным Министерства обороны России, в ночь на субботу над семью российскими регионами были сбиты 50 украинских беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Алексин под Тулой (где находится химкомбинат) «повреждено остекление четырех частных домов».

Данные о том, что Алексинский химкомбинат подвергся атаке украинских дронов, подтверждают российские телеграм-каналы. Близкий к силовым структурам канал Baza утверждает, что завод атаковали 10 беспилотников, один из которых был сбит, «восемь упали на территории комбината», еще один — на территории Алексинской ТЭЦ. По сведениям Baza, «разрушений почти нет — повреждено лишь остекление нескольких зданий».

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