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Зеленскому отказали

16:10 1436

США в рамках последнего пакета помощи передадут Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS перед возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS в обход других покупателей.

Как утверждает издание, американский министр заявил Зеленскому, что просить разрыва давних соглашений, заключенных Пентагоном с другими клиентами,— «слишком большая просьба».

На этой неделе стало известно, что США сняли запрет подрядчикам Пентагона ремонтировать оружие в Украине. В военном ведомстве заверили, что подрядчики будут находиться далеко от линии фронта и «не будут сражаться с российскими войсками». CNN прогнозировал, что одновременно в стране смогут находиться от нескольких десятков до двух сотен подрядчиков.

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