Темнокожих в США призывают «отправиться на плантации». ФБР начало расследование

Среди тех, кому пришли подобные сообщения, были темнокожие студенты и школьники в Алабаме, Северной Каролине, Вирджинии, Нью-Йорке и Пенсильвании. ФБР сообщило, что начинает расследовать происшествие.

Власти США начали расследование после того, как некоторые темнокожие американцы сразу в нескольких штатах получили текстовые сообщения расистского толка: в них сказано, что получатели должны «отправиться на плантации и собирать хлопок». Об этом информирует BBC.

Сообщается, что американцы начали получать расистские сообщения в среду, то есть на следующий день после президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В некоторых сообщениях содержались отсылки к предвыборной кампании Трампа, однако представители самого избранного президента уже заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Пока неясно, кто отправлял расистские сообщения, и какое именно число людей их получило.

42-летняя американка из штата Индиана переслала журналистам BBC подобное сообщение, отправленное ее дочери, ученице старшей школы. В нем сказано, что ее дочь «включена в число тех, кто должен стать рабом на ближайшей плантации», и ее «посадят в белый фургон» и «тщательно обыщут после прибытия на место назначения».

Формулировки в сообщениях были разными, но их общим мотивом был «приказ» отправиться на «плантацию» или ждать, пока за ними приедет фургон, там также содержались отсылки к «рабскому» труду.

По данным телекомпании CBS News, американского партнера BBC, сообщения были отправлены с телефонных номеров с кодами по меньшей мере 25 разных штатов. Известно, что некоторые сообщения пришли с аккаунтов компании TextNow, которая позволяет бесплатно зарегистрировать американский телефонный номер. Власти сразу нескольких штатов США начали собственные расследования в связи с рассылкой текстовых сообщений. Генпрокуратура Невады заявила, что пытается «установить источник сообщений, которые, вероятно, рассылались при помощи автоматического сервиса». Как заявила генпрокурор Луизианы Лиз Мурилл, сотрудники местных правоохранительных органов установили, что некоторые сообщения были отправлены при помощи VPN-сервиса, зарегистрированного в Польше.

Одна из старейших организаций США по защите прав темнокожих NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) заявила, что рассылка подобных сообщений стала результатом избрания Дональда Трампа на пост президента.

Критики Трампа не раз упрекали его в связях с крайне правыми группами и разжигании ненависти в отношении темнокожих и других американских меньшинств. Однако сам республиканец настаивает, что защищает права всех американцев. Судя по результатам выборов, Трампа поддержало достаточно большое число темнокожих американцев, а также представителей общины выходцев из Латинской Америки.