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Первый рейс из Баку на Мальдивы

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16:40 730

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL приступил к выполнению прямых полетов Баку - Мале - Баку. Первый рейс состоялся 9 ноября. Самолет AZAL успешно приземлился в Международном аэропорту Велана в столице Мальдивских островов — Мале, сообщает пресс-служба Azerbaijan Airlines.

Пассажиров, а также летный экипаж AZAL тепло поприветствовали в аэропорту, надев на них традиционные венки, символизирующие гостеприимство и дружбу.

«Мы рады приступить к выполнению прямых регулярных рейсов из Баку в столицу Мальдивских островов — Мале. Это открывает новые возможности для туристов, желающих насладиться отдыхом в этом райском уголке. Азербайджанскому рынку давно требуются новые возможности для зимнего туризма, и Мальдивы являются одним из самых востребованных направлений в мире в этот сезон», — сказал коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Глава офиса по туризму Мальдивских островов (MMPRC) Ибрагим Шиури отметил: «Мы рады приветствовать AZAL на Мальдивах. Новый прямой рейс из Баку предоставляет путешественникам из Азербайджана замечательную возможность насладиться уникальной красотой и нетронутой природой островов».

«Запуск прямых рейсов AZAL из Баку представляет собой важную веху для международного аэропорта Велана. Этот маршрут создает уникальную связь между Центральной Азией и Мальдивами, обеспечивая удобное сообщение и открывая новые возможности для путешественников из Азербайджана, желающих исследовать и открыть для себя наши райские острова», — сказал Мохамед Михад, коммерческий директор Maldives Airports Company Limited.

Регулярные рейсы из Баку в столицу Мальдив выполняются дважды в неделю — по субботам и понедельникам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az/ru/, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.

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