Оппозиция в Грузии вышла на улицы

Как передает «Эхо Кавказа», сегодняшний митинг организуют «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Участники стартовали со станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет». Ситуация спокойная, инцидентов не происходило.

Протестующие проведут шествие по улицам Тбилиси под слоганом «Нет российским выборам». Окончательный пункт пока неизвестен.

Параллельно с Тбилиси за границей против итогов выборов протестуют грузинские эмигранты в Берлине, Варшаве, Париже, Афинах и Вене. Главное требование эмигрантов – непризнание результатов выборов. Они также требуют отставки председателя ЦИК Грузии и привлечения к ответственности лиц, причастных к возможным мошенничествам в день голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По официальным данным, правящая «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, отказались признавать результаты и обвинили власти в фальсификациях. В Грузии начали расследование возможных фальсификаций. Прокуратура вызывает на опросы политиков и представителей гражданского общества, которые публично говорят о нарушениях.