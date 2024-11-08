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Оппозиция в Грузии вышла на улицы

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16:45 411

Оппозиция Грузии проводит в Тбилиси очередную протестную акцию против результатов парламентских выборов.

Как передает «Эхо Кавказа», сегодняшний митинг организуют «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Участники стартовали со станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет». Ситуация спокойная, инцидентов не происходило.

Протестующие проведут шествие по улицам Тбилиси под слоганом «Нет российским выборам». Окончательный пункт пока неизвестен.

Параллельно с Тбилиси за границей против итогов выборов протестуют грузинские эмигранты в Берлине, Варшаве, Париже, Афинах и Вене. Главное требование эмигрантов – непризнание результатов выборов. Они также требуют отставки председателя ЦИК Грузии и привлечения к ответственности лиц, причастных к возможным мошенничествам в день голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По официальным данным, правящая «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, отказались признавать результаты и обвинили власти в фальсификациях. В Грузии начали расследование возможных фальсификаций. Прокуратура вызывает на опросы политиков и представителей гражданского общества, которые публично говорят о нарушениях. 

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