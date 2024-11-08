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Омбудсмен Сабина Алиева рассказала детям в Карабахе о правах ребенка

16:50 146

В рамках объявленного по инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой «Месяца прав ребенка» аппаратом омбудсмена впервые были организованы мероприятия по просвещению в сфере защиты прав детей в образовательных учреждениях, расположенных на освобожденных территориях.

Сотрудники сектора защиты прав детей аппарата провели просветительские мероприятия в Шушинской средней школе №1, средней школе №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули, средней школе имени Мехди Мехдизаде в городе Джебраил и в средней школе села Агалы Зангиланского района на темы «Права ребенка и механизмы защиты» и «Роль педагогов в защите прав детей».

В ходе мероприятий учащимся были предоставлены сведения о Конвенции ООН о правах ребенка и ее основных принципах, защите детей от вредных воздействий, проблемах ранних браков, буллинга и детского труда. Также было уделено внимание национальным и международным механизмам защиты, особенно широкомасштабной деятельности омбудсмена в сфере защиты прав детей. Кроме того, с педагогами были проведены обсуждения на темы защиты детей от всех форм дискриминации, недопустимости насилия в отношении детей, обязанностей учителей, существующих проблем и путей их решения; также были даны ответы на вопросы участников, связанные с указанными темами.

В целом просветительскими мероприятиями воспользовались 240 учащихся и 62 педагога. В рамках «Месяца прав ребенка» по инициативе омбудсмена в ходе мероприятий были розданы издания Конвенции о правах ребенка на понятном для детей языке, подготовленные в сотрудничестве с представительством Детского фонда ООН в Азербайджане.

В рамках поездки также были рассмотрены условия, созданные в детском саду-ясли села Агалы Зангиланского района, общая ситуация с обеспечением прав детей, и проведены просветительские беседы по правовым вопросам с сотрудниками учреждения.

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