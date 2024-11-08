Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!

Последнее снижение цен на нефть вновь актуализировало дискуссию о возможном конце эры традиционных источников энергии и наступлении «чистой» жизни, свободной от всякого рода экологических, в том числе, климатических опасностей. Мнения, как и всегда, разделились и вновь по принципу «своя рубашка ближе к телу». Так, Оксфордский институт энергетических исследований (OIES) поспешил пересмотреть прогноз по мировому предложению нефти, предсказав на 2024 год увеличение добычи на 410 тысяч баррелей в сутки, а также на 2,6 миллиона баррелей в 2025 году, если страны ОПЕК+ вернуться к запланированным объемам добычи.

Этот прогноз учитывает решение стран ОПЕК+ продлить до конца ноября 2024 года добровольное сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки и дальнейшее, до ноября 2025 года, сворачивание сокращений. В итоге прогноз мирового предложения нефти снижен на 90 тысяч баррелей в сутки в 2024 году и на 320 тысяч баррелей - в 2025-м. Ожидается, что в 2025 году объем добычи странами ОПЕК+ возрастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В этот же период добыча нефти в США увеличится ежесуточно на 250–300 тысяч баррелей, что на порядок меньше добычи в 2023 году, которая составляла 1,1 миллиона баррелей в сутки. Также на спад идут прогнозы по темпам роста мировых объемов природного газа и других жидкостей. На этом фоне весьма впечатляют перспективы роста зеленой энергии, которые обрисовал Пралхад Джоши, индийский министр по новым и возобновляемым источникам энергии. По его словам, в 2024 году мировой сектор солнечной энергетики должен достичь приблизительно двух тераватт установленной мощности. Напомним, что в 2023 году солнечная энергетика составила 5,5 процента от мировой, а ее роль в энергетическом балансе, подпитываемая рекордными инвестициями, быстро растет.

В целом же глобальные инвестиции в солнечную энергетику выросли с 144 миллиардов долларов в 2018 году до 393 миллиардов в 2023-м и, как ожидается, достигнут к концу 2024 года 500 (!!) миллиардов долларов. Пралхад Джоши, который занимает также пост председателя Международного солнечного альянса, отметил, что сегодня солнечная энергия стала наиболее доступным источником электроэнергии во многих регионах, сумев превзойти даже уголь и газ. Отсюда и весьма амбициозные цели Индии в области возобновляемой энергии, которая уже достигла впечатляющих 90 ГВт установленной солнечной мощности и уверенно продвигается к своей стратегической цели – достижению 500 ГВт мощности возобновляемой энергии к 2030 году. Словом, слушать прогнозы Пралхада Джоши равносильно погружению в бесконечность чистого солнечного тепла и света. Но при этом индийский министр почему-то забыл упомянуть, что именно его страна является одним из ведущих «загрязнителей» атмосферы. Ежегодно Индия сжигает более миллиона тонн угля и сотни миллионов тонн нефти и других углеводородов. И от такого наследия ей в короткий срок не избавиться, даже несмотря на многомиллиардные инвестиции и сотни ГВт мощности возобновляемой энергии.

Об этом напомнил и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, по словам которого хоть нефтяной рынок и сталкивается с определенными трудностями, однако пик спроса на нефть не наступит, поскольку мировая экономика, несмотря на пессимистические прогнозы, продолжает расти. К примеру, экономика США выросла в третьем квартале на 2,8 процента - эксперты не припомнят, когда из Штатов в последний раз поступали столь обнадеживающие новости. «Все вокруг говорят о замедлении экономического роста в Китае, - отметил Хайсам аль-Гайс. - Но экономика КНР увеличилась почти на 5 процентов. Конечно, за последние годы люди привыкли, что в этой стране она растет ежегодно на 9-10 процентов. Но и 5 процентов для второй в мире экономики — это значительно». Отметим также, что высокими темпами продолжает развиваться экономика той же Индии, скупившей чуть ли не половину российской нефти, добытой в этом году. Что дает странам ОПЕК основание позитивно рассматривать спрос на нефть как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.