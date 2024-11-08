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Место проведения COP29 передано ООН

17:10 280

Место проведения COP29 - Бакинский Олимпийский стадион - передан Азербайджанской операционной компанией COP29 Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Об этом сообщили в пресс-службе Операционной компании COP29.

Голубая зона является официальным местом проведения конференций и переговоров, регулируемых Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC). Во время COP29 все сессии, встречи, дополнительные мероприятия и пресс-конференции будут проходить здесь. Сюда будут допущены только участники, аккредитованные UNFCCC.

Для обеспечения комфорта делегаций здесь созданы соответствующие условия: расположено около 39 пешеходных контрольно-пропускных полос, 35 регистрационных столов для аккредитации, три специализированных центра доступа, 9 дополнительных и 5 специальных залов для проведения мероприятий, а также 132 офиса для делегатов. Здесь также расположены различные зоны общественного питания.

Во время конференции ежедневно с 07:00 до 22:00 между основными транспортными узлами и Бакинским стадионом будут курсировать специальные маршрутные автобусы конференции. Однако даже после 22:00 ограниченное количество маршрутных автобусов будет продолжать обслуживать людей, которые остаются на стадионе. Гости COP29 смогут спланировать поездку на Бакинский стадион онлайн с помощью цифровой транспортной карты, содержащей информацию о недавно введенных в эксплуатацию и расположенных на стратегических позициях транспортных узлах, а также в местах и зонах проведения мероприятия, местах размещения гостей.

Голубая зона COP29 разработана с учетом условий, необходимых для конструктивного участия всех представителей, а также заинтересованных сторон в важной конференции этого года.

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