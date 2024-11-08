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Барзани прогнали антитурецких сепаратистов

Отдел информации
17:35 1828

Возглавляемое семьей Барзани правительство Иракского Курдистана объявило о закрытии офиса прокурдской Демократической партии народов в городе Эрбиль.

Согласно сообщению турецких СМИ, Хикмет Хатип, представитель партии в Эрбиле, а также члены ДПН Айдын Ялвач, Сидги Ваккар и Насир Ягиз были вызваны в полицию, где им заявили, чтобы они немедленно покинули город.

Силы безопасности региона, посадив их в автомобили, отправили в соседнюю Сулейманию.

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Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
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15:15 4364
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15:20 3978
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