Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
17:35 1828
Возглавляемое семьей Барзани правительство Иракского Курдистана объявило о закрытии офиса прокурдской Демократической партии народов в городе Эрбиль.
Согласно сообщению турецких СМИ, Хикмет Хатип, представитель партии в Эрбиле, а также члены ДПН Айдын Ялвач, Сидги Ваккар и Насир Ягиз были вызваны в полицию, где им заявили, чтобы они немедленно покинули город.
Силы безопасности региона, посадив их в автомобили, отправили в соседнюю Сулейманию.
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