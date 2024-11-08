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ЦИК Молдовы утвердил победу Майи Санду

17:51 358

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу в нем действующего президента Майи Санду.

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией «Партия действия и солидарности», набравший наибольшее количество голосов во втором туре - 930 139 голосов», - зачитала председатель ЦИК Анжелика Караман проект постановления, который был принят единогласно.

В нем отмечается, что постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и направляется на утверждение в Конституционный суд. Оно может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

По данным ЦИК, во втором туре Санду получила 55,33% голосов, обойдя кандидата от оппозиции Александра Стояногло.

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