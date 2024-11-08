Заявление, принятое в Баку, стало официальным документом Совбеза ООН

Финальное заявление международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", проведенной Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, прошедшей 2-3 октября 2024 года в Баку, было распространено в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает haqqin.az, в документе участники международной конференции, ссылаясь на Конвенцию о защите жертв войны, а также соответствующие документы и резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН, напоминая о международно-правовых обязательствах государств в области международного гуманитарного права, призывают стороны, вовлеченные в вооруженные конфликты, принять все возможные меры для поиска пропавших без вести лиц и предоставления любой информации об их судьбе.