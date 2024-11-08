Заявление, принятое в Баку, стало официальным документом Совбеза ООН
Финальное заявление международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", проведенной Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, прошедшей 2-3 октября 2024 года в Баку, было распространено в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Как сообщает haqqin.az, в документе участники международной конференции, ссылаясь на Конвенцию о защите жертв войны, а также соответствующие документы и резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН, напоминая о международно-правовых обязательствах государств в области международного гуманитарного права, призывают стороны, вовлеченные в вооруженные конфликты, принять все возможные меры для поиска пропавших без вести лиц и предоставления любой информации об их судьбе.
В документе также содержится призыв к международным организациям оказать содействие в установлении судьбы пропавших без вести лиц и поддержать создание специального механизма, который будет заниматься вопросами пропавших без вести лиц во время вооруженных конфликтов.
Международная конференция, состоявшаяся в Азербайджане, стала значимым событием, одним из ключевых итогов которого стало предложение о создании «Ежегодного Бакинского Диалога», посвященного обсуждению различных аспектов проблемы пропавших без вести лиц. Такое предложение свидетельствует о высокой оценке международным сообществом усилий Азербайджана, направленных на решение этой гуманитарной проблемы.
Государственная комиссия Азербайджана подтвердила свою приверженность продолжению активной работы на международной арене, направленной на поиск и возвращение пропавших без вести лиц, а также на привлечение внимания мирового сообщества к этой острой проблеме.