В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу

2 ноября девушка разделась до нижнего белья перед зданием университета в знак протеста против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба.

Студентку из Ирана отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, после того как она вышла на акцию протеста.

Об отправке девушки, имя которой не называется, на принудительное лечение сообщило IranWire. Издание отмечает, что до выхода на акцию протеста у студентки не было проблем с психическим здоровьем.

Центр по правам человека в Иране (CHRI), базирующийся в Нью-Йорке, выразил обеспокоенность в связи с отправкой девушки в психиатрическую больницу. «Иранские власти систематически используют принудительную психиатрическую госпитализацию как инструмент подавления инакомыслия, клеймя протестующих как психически неуравновешенных, чтобы подорвать их авторитет»,— сказал гендиректор CHRI Хади Гаеми.

Девушка вышла на акцию протеста перед зданием Исламского университета Азад в Тегеране. IranWire пишет, что там она училась на четвертом курсе на направлении «Французский язык и литература».

Студенческая организация Amir Kabir Newsletter сообщала, что студентка сняла одежду после притеснения со стороны участников военизированного формирования «Басидж». Они контролируют, правильно ли женщины носят одежду.