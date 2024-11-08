Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая

С тех пор как в 2018 году Дональд Трамп ввел карательные тарифы - его стремление сократить торговый дефицит переросло в полномасштабную эпидемию, охватившую как республиканцев, так и демократов. Которые в едином порыве, правда, с некоторыми оговорками, но выступали заодно и в одном направлении: помешать Китаю стать крупнейшей экономикой мира и не допустить получения им технологий, которые угрожают американскому превосходству. На первый взгляд, эта кампания проходит успешно. Экономика Китая не в состоянии обогнать США, его технологические гиганты сталкиваются с трудностями в получении передовых чипов для развития искусственного интеллекта, а союзники Америки вроде как поддерживают Вашингтон в этой борьбе.

Вот только мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, пользуется китайскими смартфонами и использует в своих домах китайские солнечные батареи. Опубликованное недавно новое исследование, проведенное Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, показывает, что из 13 ключевых технологий Китай достиг глобального лидерства в пяти. И быстро догоняет в семи остальных. «Технологический подъем Китая не будет остановлен и, возможно, даже не замедлится из-за ограничений США», — делает пессимистичный вывод Адам Позен, президент вашингтонского Института международной экономики Петерсона. – «За исключением тех драконовских мер, которые одновременно наносят ущерб темпам инноваций как в США, так и во всем мире». Масштабы производства в Китае - на максимумах. Его положительное сальдо торговли промышленными товарами является самым большим по отношению к мировому ВВП. А китайские компании, такие как BYD Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., известная также как CATL - являются мировыми лидерами в производстве таких товаров, как электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи — столпы «новых производительных сил» Пекина, помогающие ему сдуть возникший пузырь на рынке недвижимости.

Жесткая конкуренция Китая и США сохранится еще одно десятилетие, и к этому нужно быть готовым всему миру. Поскольку не будем забывать классика: политика есть концентрированное выражение экономики. И что бы там не говорили – это принцип остался неизменным, разве что улавливать эти связи стало сложнее. Но от этого они не стали менее прочными. Борьба между Пекином и Вашингтоном в настоящее время сосредоточена на том, смогут ли США помешать Китаю догнать его в передовых технологиях, таких как производство самых передовых чипов, используемых для искусственного интеллекта, которые в настоящее время производятся только на оборудовании ASML. Для политиков в Вашингтоне и Пекине стремление к победе в гонке технологий обусловлено рядом соображений, в том числе желанием стимулировать развитие, создавать рабочие места и обеспечивать безопасность цепочек поставок.