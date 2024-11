Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая

Вот только мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, пользуется китайскими смартфонами и использует в своих домах китайские солнечные батареи. Опубликованное недавно новое исследование, проведенное Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, показывает, что из 13 ключевых технологий Китай достиг глобального лидерства в пяти. И быстро догоняет в семи остальных.

«Технологический подъем Китая не будет остановлен и, возможно, даже не замедлится из-за ограничений США», — делает пессимистичный вывод Адам Позен, президент вашингтонского Института международной экономики Петерсона. – «За исключением тех драконовских мер, которые одновременно наносят ущерб темпам инноваций как в США, так и во всем мире».

Масштабы производства в Китае - на максимумах. Его положительное сальдо торговли промышленными товарами является самым большим по отношению к мировому ВВП. А китайские компании, такие как BYD Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., известная также как CATL - являются мировыми лидерами в производстве таких товаров, как электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи — столпы «новых производительных сил» Пекина, помогающие ему сдуть возникший пузырь на рынке недвижимости.