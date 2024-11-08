Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области

Кремль выражает готовность к мирным переговорам с Украиной по меньшей мере о заморозке боевых действий, но предполагает начать их после того, как ВСУ покинут Курскую область.

Об этом пишет издание «Вёрстка» со ссылкой на три источника: два в администрации президента РФ и один, близкий к процессу переговоров.

Близкий к Кремлю источник утверждает, что России необходимо провести успешное контрнаступление в Курской области, чтобы Москва не выглядела, будто она «дала заднюю». По его словам, «время позволяет» это сделать, поскольку, согласно плану, диалог со стороны США будет курировать администрация Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.