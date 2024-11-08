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Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области

18:24 1752

Кремль выражает готовность к мирным переговорам с Украиной по меньшей мере о заморозке боевых действий, но предполагает начать их после того, как ВСУ покинут Курскую область.

Об этом пишет издание «Вёрстка» со ссылкой на три источника: два в администрации президента РФ и один, близкий к процессу переговоров.

Близкий к Кремлю источник утверждает, что России необходимо провести успешное контрнаступление в Курской области, чтобы Москва не выглядела, будто она «дала заднюю». По его словам, «время позволяет» это сделать, поскольку, согласно плану, диалог со стороны США будет курировать администрация Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

«Никаких переговоров не будет, пока ВСУ стоят в Курской области. Стоит задача выбить их до конца года», — подтвердил второй источник, близкий к администрации президента РФ.

По словам источника, знакомого с подготовкой переговорного процесса, на данный момент российская сторона на прямой диалог с Украиной не выходит. После того как ВСУ покинут территорию Курской области, именно президент РФ предложит остановить войну, утверждает он. Собеседник издания также отмечает, что до вторжения ВСУ в российский регион существовал план договориться с Украиной о запрете ударов по энергетической инфраструктуре, после чего стороны могли бы перейти к переговорам.

«Вёрстка» подчеркивает: планы Москвы по освобождению Курской области и возможному началу переговоров подтверждаются активностью на фронте. По словам источника издания в ВС РФ, который недавно находился в Курской области, перед российской армией стоит задача вытеснить ВСУ из региона до января 2025 года — месяца, когда состоится инаугурация Трампа.

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Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
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