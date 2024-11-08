Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Россия хочет видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе. Такое пожелание выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин во время встречи с новым послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.
Причем это не личное пожелание Карасина: оно прозвучало от имени и других сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации России.
По словам Карасина, «это способствует укреплению безопасности, экономической и транспортной связности на нашем общем пространстве». Кроме того, в Совете Федерации «поддерживают стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС».
Карасин также отметил, что в настоящее время «отношения Москвы и Баку находятся на подъеме».
«Главное в нашем сотрудничестве — это взаимное доверие», — выразил мнение Карасин, передает «Парламентская газета».
«Участники встречи обсудили экономические связи России и Азербайджана, затронули вопрос учреждения генерального консульства России в Азербайджане, а также ситуацию на Южном Кавказе и вокруг украинского кризиса (войны в Украине —ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Идея о вступлении Азербайджана в Евразийский экономический союз обсуждалась в российских политических кругах и ранее, но Баку не спешит вступать в этот союз и вообще заявляет, что у него нет таких планов.
В апреле этого года президент Ильхам Алиев на международном форуме, проведенном в университете АДА в Баку, ясно заявил, что у Азербайджана в настоящее время нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз.
«У нас нет таких планов, но мы не можем утверждать, что это не станет темой обсуждения в будущем. Все зависит от того, какую дополнительную экономическую выгоду мы получим от сближения. Если увидим их, примем решение. В противном случае нас устраивает уровень сотрудничества, который есть сейчас», — сказал Алиев.
Президент Азербайджана напомнил, что несколько раз участвовал в мероприятиях союза в качестве почетного гостя.
«За исключением Армении, у Азербайджана есть очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза», — подчеркнул Алиев.
Напомним, что сенатор Карасин несколько месяцев назад во время встречи с председателем комитета по международным связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым в Москве сообщил, что Россия намерена открыть консульство в Ханкенди до осени, выразив надежду на «поддержку со стороны азербайджанских коллег» в этом вопросе. Позднее на эту тему состоялись определенные обсуждения между министерствами иностранных дел двух стран. Однако азербайджанская сторона не видит никакого смысла в открытии российского консульства в городе, где не проживают граждане России, и относится к этому вопросу прохладно.