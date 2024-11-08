Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе

Россия хочет видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе. Такое пожелание выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин во время встречи с новым послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым. Причем это не личное пожелание Карасина: оно прозвучало от имени и других сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации России. По словам Карасина, «это способствует укреплению безопасности, экономической и транспортной связности на нашем общем пространстве». Кроме того, в Совете Федерации «поддерживают стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС».

Карасин также отметил, что в настоящее время «отношения Москвы и Баку находятся на подъеме». «Главное в нашем сотрудничестве — это взаимное доверие», — выразил мнение Карасин, передает «Парламентская газета». «Участники встречи обсудили экономические связи России и Азербайджана, затронули вопрос учреждения генерального консульства России в Азербайджане, а также ситуацию на Южном Кавказе и вокруг украинского кризиса (войны в Украине —ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы. Идея о вступлении Азербайджана в Евразийский экономический союз обсуждалась в российских политических кругах и ранее, но Баку не спешит вступать в этот союз и вообще заявляет, что у него нет таких планов. В апреле этого года президент Ильхам Алиев на международном форуме, проведенном в университете АДА в Баку, ясно заявил, что у Азербайджана в настоящее время нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз.