USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе

главное на этот час
Отдел информации
18:21 1926

Россия хочет видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе. Такое пожелание выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин во время встречи с новым послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

Причем это не личное пожелание Карасина: оно прозвучало от имени и других сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации России.

По словам Карасина, «это способствует укреплению безопасности, экономической и транспортной связности на нашем общем пространстве». Кроме того, в Совете Федерации «поддерживают стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС».

Карасин повторил как мантру: Азербайджан в Евразийский союз!

Карасин также отметил, что в настоящее время «отношения Москвы и Баку находятся на подъеме».

«Главное в нашем сотрудничестве — это взаимное доверие», — выразил мнение Карасин, передает «Парламентская газета».

«Участники встречи обсудили экономические связи России и Азербайджана, затронули вопрос учреждения генерального консульства России в Азербайджане, а также ситуацию на Южном Кавказе и вокруг украинского кризиса (войны в Украине —ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Идея о вступлении Азербайджана в Евразийский экономический союз обсуждалась в российских политических кругах и ранее, но Баку не спешит вступать в этот союз и вообще заявляет, что у него нет таких планов.

В апреле этого года президент Ильхам Алиев на международном форуме, проведенном в университете АДА в Баку, ясно заявил, что у Азербайджана в настоящее время нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз.

Еще полгода назад Алиев обозначил позицию своей страны. В чем же она заключается?

«У нас нет таких планов, но мы не можем утверждать, что это не станет темой обсуждения в будущем. Все зависит от того, какую дополнительную экономическую выгоду мы получим от сближения. Если увидим их, примем решение. В противном случае нас устраивает уровень сотрудничества, который есть сейчас», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что несколько раз участвовал в мероприятиях союза в качестве почетного гостя.

«За исключением Армении, у Азербайджана есть очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза», — подчеркнул Алиев.

Напомним, что сенатор Карасин несколько месяцев назад во время встречи с председателем комитета по международным связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым в Москве сообщил, что Россия намерена открыть консульство в Ханкенди до осени, выразив надежду на «поддержку со стороны азербайджанских коллег» в этом вопросе. Позднее на эту тему состоялись определенные обсуждения между министерствами иностранных дел двух стран. Однако азербайджанская сторона не видит никакого смысла в открытии российского консульства в городе, где не проживают граждане России, и относится к этому вопросу прохладно.

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
19:34 308
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
18:45 1080
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
17:59 1256
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 11537
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
18:24 1753
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 9731
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
18:06 1583
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
17:35 1833
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах
15:15 4370
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 6006
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
15:20 3982

ЭТО ВАЖНО

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
19:34 308
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
18:45 1080
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
17:59 1256
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 11537
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
18:24 1753
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 9731
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
18:06 1583
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
17:35 1833
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах
15:15 4370
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 6006
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
15:20 3982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться