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После победы Трампа криптовалюту ожидает «золотой век»

прогноз главы Binance
18:34 532

Победа Дональда Трампа на выборах президента приведет к притоку новых регуляторов в США, заинтересованных в цифровой валюте, считает исполнительный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг.

В интервью The Financial Times он назвал победу республиканца началом золотого века криптовалютной индустрии.

Представители отрасли надеются, что новый президент США изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Из-за отсутствия законодательства, регулирующего криптоиндустрию в США, SEC полагается на свою трактовку законов о ценных бумагах и устанавливает правила, которым, как утверждают руководители криптовалют, невозможно следовать.

Трамп обещал уволить председателя SEC Гэри Генслера «в первый же день». Бывший инспектор комиссии Эми Линч также предположила, что администрация Трампа попытается сделать главным регулятором рынка Комиссию по торговле товарными фьючерсами и сделать рынок криптоактивов менее подконтрольным.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне сообщений о победе Дональда Трампа на выборах. 8 ноября курс находился на отметке $77 тыс.

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