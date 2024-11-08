USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения

18:45 1082

Команда избранного президента США Дональда Трампа начала подготовку ряда указов и прокламаций, связанных с энергетикой и климатом, которые, в частности, включают выход страны из Парижского климатического соглашения, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Телеканал напоминает, что Трамп уже делал это в первую каденцию (в июне 2017 года) и в ходе последней избирательной кампании обещал поступить так снова.

Окружение Трампа в преддверии его инаугурации уже работает над документами, касающимися разведки энергоресурсов, а также отмены ограничений на бурение нефтяных и газовых скважин. Планы советников будущего главы Белого дома также включают сокращение госрегулирования в этой сфере.

Приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение госорганов, занимающихся борьбой с загрязнением окружающей среды в бедных районах, а также уменьшение количества памятников, имеющих статус национальных, что позволит увеличить бурение на государственных землях, сообщили источники.

Ожидается, что Трамп также прекратит действие моратория по выдаче разрешений на новый экспорт сжиженного природного газа на крупные рынки Азии и Европы и отменит исключение, которое позволяет Калифорнии и другим штатам вводить более жесткие стандарты загрязнения.

Администрация президента Джо Байдена приостановила одобрение новых экспортных поставок СПГ в январе, чтобы завершить исследование экологического и экономического воздействия экспорта. Министерство энергетики США представит проект обновленного анализа для 60-дневного периода общественного обсуждения до конца года, сообщил представитель ведомства.

Также утверждается, что некоторые члены переходной группы Трампа обсуждают перенос штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды из Вашингтона.

Парижское климатическое соглашение — договоренность в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
19:34 310
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
18:45 1083
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
17:59 1256
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 11537
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
18:24 1754
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 9732
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
18:06 1585
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
17:35 1834
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах
15:15 4372
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 6006
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
15:20 3983

ЭТО ВАЖНО

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
19:34 310
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения
18:45 1083
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
17:59 1256
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции
Кеннеди рассказал о беседе с Трампом об армии Турции наша корреспонденция
01:08 11537
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
Переговоры с Киевом только после освобождения Курской области
18:24 1754
Охота на евреев на улицах Амстердама
Охота на евреев на улицах Амстердама главная тема
8 ноября 2024, 22:29 9732
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
В Иране раздевшуюся студентку отправили в психбольницу
18:06 1585
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
17:35 1834
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах
15:15 4372
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами
В Америке готовят расправу над демократами и журналистами что происходит?
8 ноября 2024, 20:38 6006
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
Американцы срочно отправляют Украине большую партию ракет
15:20 3983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться