Трамп готовится вывести США из Парижского климатического соглашения

Телеканал напоминает, что Трамп уже делал это в первую каденцию (в июне 2017 года) и в ходе последней избирательной кампании обещал поступить так снова.

Команда избранного президента США Дональда Трампа начала подготовку ряда указов и прокламаций, связанных с энергетикой и климатом, которые, в частности, включают выход страны из Парижского климатического соглашения, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Окружение Трампа в преддверии его инаугурации уже работает над документами, касающимися разведки энергоресурсов, а также отмены ограничений на бурение нефтяных и газовых скважин. Планы советников будущего главы Белого дома также включают сокращение госрегулирования в этой сфере.

Приход Трампа к власти может повлечь за собой сокращение госорганов, занимающихся борьбой с загрязнением окружающей среды в бедных районах, а также уменьшение количества памятников, имеющих статус национальных, что позволит увеличить бурение на государственных землях, сообщили источники.

Ожидается, что Трамп также прекратит действие моратория по выдаче разрешений на новый экспорт сжиженного природного газа на крупные рынки Азии и Европы и отменит исключение, которое позволяет Калифорнии и другим штатам вводить более жесткие стандарты загрязнения.

Администрация президента Джо Байдена приостановила одобрение новых экспортных поставок СПГ в январе, чтобы завершить исследование экологического и экономического воздействия экспорта. Министерство энергетики США представит проект обновленного анализа для 60-дневного периода общественного обсуждения до конца года, сообщил представитель ведомства.

Также утверждается, что некоторые члены переходной группы Трампа обсуждают перенос штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды из Вашингтона.

Парижское климатическое соглашение — договоренность в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.