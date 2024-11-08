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Азербайджан соболезнует Пакистану

18:55 335

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта на железнодорожном вокзале в городе Кветта.

Об этом сообщается в аккаунте министерства в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем ужасный террористический акт, совершенный сегодня на железнодорожном вокзале в Кветте в Пакистане. Выражаем глубокие соболезнования семьям лиц, погибших при этой атаке, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в публикации.

Отметим, что по меньшей мере 27 человек погибли, еще 40 пострадали в результате нападения террориста на железнодорожный вокзал в городе Кветте в пакистанской провинции Белуджистан. Теракт был совершен у кассы вокзала непосредственно перед прибытием поезда. С учетом того, что многие из раненых находятся в критическом состоянии, число погибших может увеличиться, заявили чиновники. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Армия освобождения Белуджистана».

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